MUTTONI PROTAGONISTA IN LIGURIA: QUARTO NEL TROFEO KTM

CARCARE (SV) – Carcare, storica cittadina della Val Bormida in provincia di Savona, si è trasformata anche quest’anno nella capitale italiana dell’enduro, ospitando la seconda tappa stagionale del Trofeo Enduro KTM 2025. L’evento, tenutosi il 24 e 25 maggio, ha visto la partecipazione di centinaia di piloti e appassionati, confermando la tradizione che lega la località ligure al prestigioso monomarca austriaco.

Organizzata dal Motoclub Cairo Montenotte, guidato dal presidente Lorenzo Rovelli, il trofeo KTM di Carcare ha ospitato anche le tappe dei monomarca Husqvarna e GasGas, marchi che fanno parte dello stesso gruppo industriale e che ormai da anni scelgono la Liguria per le loro competizioni più sentite. La presenza delle “Furie Rosse” di GasGas e dei piloti Husqvarna ha contribuito a rendere ancora più ricco e competitivo il programma del weekend.

Tra i protagonisti della manifestazione, anche quest’anno non sono mancati i piloti provenienti dalla provincia di Lecco, seppur in numero ridotto rispetto ad altre edizioni. In particolare, nella categoria K-300 del trofeo KTM, si è distinto Denny Muttoni, pilota valsassinese in sella alla sua 2T, che ha conquistato un importante quarto posto.

Un risultato di rilievo, soprattutto considerando le difficoltà di allenamento dovute ai nuovi impegni lavorativi di Muttoni, che non gli consentono di prepararsi con la costanza desiderata. Nonostante ciò, il portacolori del Moto Club Broncino di Albavilla ha saputo confermarsi tra i migliori della sua categoria, dimostrando talento e determinazione.