A CRACOVIA LA PRIMA MOSTRA PERSONALE DEL MARGNESE VICTOR MANZONI

MARGNO – Victor Manzoni, giovane artista 25enne originario di Margno, ha intrapreso un percorso di studi e artistico che lo ha portato a esporre la sua prima mostra personale presso la Galeria Baszta di Cracovia, in Polonia.

Dopo aver studiato al Liceo Medardo Rosso di Lecco e aver conseguito la laurea triennale presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano, Manzoni ha proseguito la sua formazione con un master biennale in “Intermedia” presso l’Accademia di Belle Arti Jan Matejko di Cracovia, grazie al programma Erasmus.

L’incontro con la curatrice d’arte ucraina Mariia Varylgina ha permesso allo studente di organizzare la mostra “All the love back home”, inaugurata il 22 maggio presso la Galeria Baszta, uno spazio espositivo sorto attorno alle rovine di un’antica torre lungo la storica cinta muraria della città. “Al centro di questo progetto esistenziale – spiegano gli organizzatori – c’è un legame familiare. In forma polifonica, l’artista intreccia le voci di generazioni – il modo in cui le ricorda, cosa sente in esse e su cui continua a tornare per qualche motivo. Ogni visitatore può scegliere come entrare in contatto con il proprio io interiore toccando le pareti di Baszta dotate di sensori che ogni volta scatenano reazioni audio e visive uniche”.

“Provocare, interrogare e divertirsi con i vari dati di input offerti dal mondo sono le mie priorità assolute – ha dichiarato l’artista -. Il mio obiettivo è esplorare l’ironia che pervade la modernità e tradurla in immagini, suoni e soprattutto esperienze”.

Con questa esperienza a Cracovia, Manzoni si avvicina alla conclusione del suo percorso accademico e si prepara a tornare in Italia, pronto a ricercare nuove opportunità di espressione.

