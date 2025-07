PREMANA. GIIR DI MONT: “UN EVENTO CHE UNISCE SPORT E TRADIZIONE”

PREMANA – Il Giir di Mont 2025 si prepara a un’edizione straordinaria il 26 e 27 luglio: due giornate di gare, due distanze (18 km e 32 km), oltre 600 atleti da 21 nazioni, Campionato Italiano FIDAL di sola salita e prova di Coppa del Mondo WMRA.

Durante la presentazione, il nuovo presidente dell’ASD Premana Angelo Gianola ha illustrato il lavoro del rinnovato comitato organizzatore, impegnato da oltre un anno per rilanciare una manifestazione che da sempre unisce sport e comunità. Sabato si correrà il “Giir di Mont Uphill”, percorso tecnico e selettivo con partenze differenziate per junior e senior, le gare giovanili, la corsa dei piccolissimi e la presentazione dei top runner. Domenica sarà protagonista la classica 32 km, con i migliori interpreti della corsa in montagna mondiale e una partecipazione internazionale record, dagli USA all’India.

Il montepremi complessivo è di oltre 10.000 euro, con premi speciali come la “Rock Speed Zone” cronometrata, il “Premio Berera” per i vincitori assoluti e “L’abbraccio di Gloria”, dedicato alla memoria di Gloria Gianola. Tra gli ospiti attesi, Michele Bonacina (campione mondiale triathlon cross), Francesco Gianola (argento mondiale U18), gli atleti del Team Scarpa, Elisa Desco, Lorenzo Beltrami, Run2gether e un top runner colombiano.

Il sindaco Elide Codega ha sottolineato il valore identitario dell’evento per Premana, supportato da Pro Loco, Your Mountain Holiday e Rete Montagne Lago di Como. “Questo evento – ha detto – che unisce sport e tradizione, è sempre capace di sorprendere, aggiungendo ogni volta qualcosa di nuovo e alzando l’asticella sempre più in alto. Voglio ringraziare anche la FIDAL, che ha supportato in modo decisivo il progetto “PremArt – Premana Athletic Center Transformation“, con un investimento di oltre 600mila euro per la ristrutturazione del nostro palazzetto e per la realizzazione di strutture indoor dedicate all’atletica. È proprio qui che nascono la passione e i campioni del futuro, come il nostro Francesco Gianola”.

“È davvero speciale essere qui oggi in veste istituzionale, dopo aver vissuto tanti anni a stretto contatto con il Comitato Giir di Mont – ha detto Filippo Fazzini, consigliere regionale FIDAL Lombardia -. Voglio augurare a tutti due giorni di grande sport e di grande spettacolo. In Lombardia organizziamo ogni anno oltre 700 gare di corsa in montagna, e questa regione rappresenta un autentico traino per l’intera disciplina. Il mio desiderio è che l’atletica, attraverso eventi straordinari come il Giir di Mont, diventi sempre più un trampolino di lancio verso la Nazionale, aiutando molti giovani atleti a realizzare il sogno della Maglia Azzurra”.

Maggiori informazioni su www.giirdimont.it.

RedSpo