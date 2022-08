Data pubblicazione 23 Agosto 2022

INTROBIO – Nel pomeriggio i Vigili del fuoco del comando di Lecco con due auto-pompa-serbatoio sono intervenuti per un incidente stradale tra due camioncini e un autovettura. Dopo aver provveduto a disincastrare il mal capitato dal camioncino, i pompieri hanno messo in sicurezza il resto delle autovetture. In posto anche il 118 con l’elissoccorso.