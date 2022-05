SONDAGGIO VN: CASO ‘BARECH’, RISPETTARE L’AMBIENTE PER IL 75% DEI LETTORI

Data pubblicazione 12 Maggio 2022

VALSASSINA – La tradizionale consultazione on line di Valsassinanews ha trattato nell’ultima settimana il caso del nuovo capannone industriale che l’azienda ballabiese Combi Arialdo vuole edificare nel bellissimo pratone dell’area del ‘Barech‘ (foto a destra).

Solo pochi votanti (il 12% in tutto) appaiono favorevoli in toto all’operazione, dichiarando che “le imprese vengono prima di tutto”.

Quasi la metà del campione invece ha scelto “L’ambiente va difeso” mentre per il 27% il progetto si può fare “Solo rispettando la natura“.

Torniamo anche questa volta sul delicato caso ballabiese, chiedendo ai lettori come si concluderà questa querelle – che rischia oltretutto di far cadere la giunta comunale in carica a Ballabio, sotto i colpi delle dure critiche avanzate da una parte della maggioranza all’azione politica in tema da parte del sindaco Giovanni Bruno Bussola (foto a destra) e dei suoi “fedelissimi”.

CASO BARECH A BALLABIO: CAPANNONE DA APPROVARE? No, l'ambiente va difeso (48%, 174 Voti)

Solo rispettando la natura (27%, 97 Voti)

Sì, le imprese prima di tutto (15%, 54 Voti)

Tanto hanno già deciso (4%, 16 Voti)

È sempre il solito magna-magna (4%, 15 Voti)

L'argomento non mi interessa (2%, 7 Voti) Totale votanti: 363

