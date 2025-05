SONDAGGIO VN. OFFERTA DI LOCALI PUBBLICI E SVAGO, LA VALLE “BOCCIATA”

VALSASSINA – Si è appena concluso il sondaggio promosso da Valsassinanews su un aspetto in particolare della vita quotidiana dei valsassinesi: il tempo libero. La discussione verteva sulla carenza di strutture per lo svago e l’attività fisica come locali pubblici, palestre e piscine, che permettano ai cittadini di non doversi ogni volta spostare verso il capoluogo o il resto della provincia.

Un tema discusso

In Valsassina, la disponibilità di palestre e piscine è un tema di interesse per la comunità, che s’interroga sull’offerta attuale, sufficiente o meno a soddisfare le esigenze della popolazione. Inoltre, l’attenzione si concentra su eventuali progetti o iniziative volte a migliorare gli spazi pubblici e sportivi, per garantire un accesso più ampio e diversificato alle attività di svago. Sono queste le domande che ci siamo posti ed abbiamo rivolto a voi lettori.

I risultati del sondaggio

Dai risultati della nostra consultazione emerge che quasi la metà dei partecipanti (48%) ritiene insufficiente l’offerta di locali pubblici, palestre e piscine, sentenziando “Male su tutti i fronti“. La carenza più sentita è specifica: il 29% dei votanti ritiene “Manca soprattutto una piscina“. Un gruppo più ristretto (14%) ritiene accettabile la presenza di locali pubblici, ma sottolinea l’assenza di altre strutture sportive. Solo una minoranza (5%) si dichiara soddisfatta dell’offerta.

Mentre alcuni si accontentano di quanto disponibile, altri sollevano la necessità di investimenti per migliorare le strutture. L’assenza di una piscina è il punto più critico per molti abitanti, suggerendo una domanda insoddisfatta per questa tipologia di servizio. Inoltre, la percentuale di coloro che non hanno idee precise in merito o che non considerano l’argomento rilevante è estremamente ridotta, segno che il tema interessa la stragrande maggioranza dei cittadini.

Conclusioni

Il sondaggio di Valsassinanews conferma che il dibattito sul tema dell’offerta sportiva e di svago è aperto ed evidenzia le difficoltà presenti in valle nella fruizione di simili strutture.

Di seguito il risultato dettagliato

Quest'ultima avrà termine il prossimo giovedì 5 giugno e chiede ai lettori di esprimere la propria opinione riguardo le conseguenze di un evento che ha mobilitato l'intera valle: dopo il Giro d'Italia in Valle.

LOCALI PUBBLICI, PALESTRE, PISCINE: VALSASSINA "ATTREZZATA"? Male su tutti i fronti (48%, 186 Voti)

Manca soprattutto una piscina (29%, 112 Voti)

Locali ok, il resto manca (14%, 54 Voti)

Tutto sommato mi accontento (5%, 18 Voti)

È sempre il solito magna magna (3%, 13 Voti)

Non ho idee precise in proposito (1%, 5 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 3 Voti) Totale votanti: 391

