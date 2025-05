DOMANI A BALLABIO “ZAMPETTIAMO”, UNA DOMENICA DEDICATA AI CANI

BALLABIO – Domenica 1º giugno a Ballabio, a partire dalle 10:30, il parco della villa comunale si trasformerà in un vivace punto di incontro per tutti gli amanti dei cani con la manifestazione “Zampettiamo”, evento a ingresso libero aperto a grandi e piccini.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Acad di Confcommercio Lecco, promette una giornata ricca di attività dedicate al mondo cinofilo. Tra le attrazioni principali ci saranno dimostrazioni e consigli pratici per la toelettatura casalinga, un momento prezioso per imparare a prendersi cura del proprio amico a quattro zampe direttamente da esperti del settore.

