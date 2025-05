MOGGIO – Domani, domenica 1 giugno, va in scena a Moggio la “SuperColorFun”. Si tratta di una camminata non competitiva con partenza alle 16 da piazza Cavour. Organizza l’associazione SASNAT in collaborazione con BCC della Valsassina.

Le iscrizioni avvengono online e in loco. I prezzi: 5 euro bambini under 16, adulti 15 euro, soci 10 euro con kit di partecipazione e premi a estrazione.