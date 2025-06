PASTURO-RIFUGIO BRIOSCHI, VINCONO MARCELLO UGAZIO E MARTINA BRAMBILLA

GRIGNA SETTENTRIONALE – Marcello Ugazio e Martina Brambilla sono i vincitori della 8ª Pasturo-Brioschi VK2, prima tappa del circuito only up Vam Vertical Challenge. Il forte atleta del Team Scarpa si prende anche il lusso di battere il precedente primato cronometrico della gara che apparteneva a Michele Boscacci. Ora il nuovo tempo da battere su questa salita sarà 1h10’58”.

172 gli atleti che si sono dati appuntamento nel cuore della Valsassina per la scalata al Grignone “tutt d’un fià”. Banco di prova, come sempre, una vera e propria sparata in verticale da 7.5km e 1800 di dislivello.

LA GARA

Pronti, via e già sulle prime rampe che portano in località Pialeral i vincitori di giornata hanno palesato quale sarebbe stato l’esito della gara. Ai 2410 mslm del Rifugio Brioschi il primo a presentarsi con il nuovo record della gara è stato il piemontese Marcello Ugazio in 1h10’58”. A nemmeno sette giorni dalle fatiche di Zegama il brianzolo Luca Del Pero ha chiuso 2° in 1h12’26”, mentre sul gradino più basso del podio è salito Damiano Pedretti (1h17’00”). Completano la top five della gara Filippo Curtoni e Alex Rigo.

Al femminile tutte dietro alla più volte vincitrice di questa gara Martina Brambilla (1h32’48”). La brianzola, ormai valsassinese d’adozione si è presa il lusso di mettere dietro una specialista del calibro di Corinna Ghirardi (1h35’36”). Terza piazza per Beatrice Meloni (1h37’37”). Bene pure Debora Benedetti 4ª e Camilla Calosso 5ª. Resta imbattuto il record in rosa della verticalista piemontese Camilla Magliano 1h26’07”.

LE GRADUATORIE COMPLETE

CLASSIFICA MASCHILE TROFEO GABRIELE ORLANDI ARRIGONI

CLASSIFICA ASSOLUTA PASTURO-RIFUGIO BRIOSCHI 2025

CLASSIFICA FEMMINILE PASTURO-RIFUGIO BRIOSCHI

VAM VERTICAL CHALLENGE

Archiviata la Pasturo-Rifugio Brioschi VK2, La seconda prova, K2 Valtellina Extreme Vertical Race, andrà in scena il 21 giugno (www.k2valtellina.it). Gran finale in Alta Valle Spluga con la Pizzo Stella Vertical del 12 luglio (www.pizzostellaskyrunning.it)

NEXT STOP GRIGNE SKYMARATHON

Nel mirino vi è ora la terza edizione della Grigne Skymarathon, in programma per sabato 20 settembre e valevole come tappa di Merrell Skyrunning World Series. Anche quest’anno i pettorali per la super classica disegnata sul tecnicissimo anello tra Grignetta e Grignone sono andati sold out.

Per maggiori informazioni: www.grigneskymarathon.com.