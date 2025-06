SOSTE SELVAGGE ALLE FERMATE, LE TESTIMONIANZE DA VALLE E BALLABIO

VALSASSINA – Soste selvagge di veicoli lasciati tranquillamente dai propri conducenti negli spazi riservati alla fermata degli autobus nei pressi dei bar. Un fenomeno che tra Ballabio e Valsassina, in particolare nelle zone di Moggio e Concenedo, come documentato dagli scatti fotografici che alcuni utenti del servizio di trasporto pubblico ci hanno inviato, è molto diffuso, soprattutto dove le fermate degli autobus sono ubicate vicino ai bar e nemmeno a molta distanza dai parcheggi dove devono essere parcheggiate le autovetture.

Menefreghismo, maleducazione, mancanza di rispetto di elementari regole del codice della strada e del buon vivere civile? La situazione, in alcuni casi, è molto grave tanto da costringere i conducenti dei mezzi pubblici a fermarsi fuori dalle fermate ed in mezzo alla strada per caricare e scaricare i passeggeri oppure ad effettuare diverse manovre, per poter passare dove le autovetture, in sosta irregolare, intralciano il transito.

Il nuovo codice della strada ha inasprito le sanzioni per chi lascia in sosta il veicolo negli spazi riservati alla fermata degli autobus. In particolare l’articolo 158 comma 2, lettera d), prevede che la sosta di un veicolo è vietata “negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e, ove questi non siano delimitati, ad una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 metri. La sanzione pecuniaria prevista per la violazione è di €. 165,00 se pagata entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione, ridotta a €. 115,50 se pagata entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della violazione. È inoltre prevista la decurtazione di 2 punti dalla patente a carico dell’autore della violazione e la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo lasciato in sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta degli autobus”.

RedVal