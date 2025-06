BARZIO – Soccorsi all’opera questa mattina a Barzio, in via Martiri patrioti barziesi, in zona Ballestrin: i soccorritori si sono recati sul posto d’urgenza per un 67enne con un problema medico in codice rosso.

Sul posto l’elisoccorso decollato da Bergamo, gli uomini del Soccorso Alpino e un’ambulanza del Soccorso Bellanese; l’uomo è stato sottoposto ai primi accertamenti dai sanitari e caricato sull’elicottero, che lo sta trasportando in codice rosso in ospedale.