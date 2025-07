PRIMALUNA, SS PIETRO E PAOLO CON GLI ANNIVERSARI DEI DON CESARE E WILLIAM

PRIMALUNA – Nel cuore della Valsassina, la comunità di Primaluna ha celebrato con profonda partecipazione la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni della parrocchia, in un clima di festa che ha unito tradizione, fede e gratitudine. La celebrazione eucaristica, tenutasi nella storica chiesa prepositurale dedicata ai due apostoli, ha assunto quest’anno un significato ancora più speciale grazie alla ricorrenza degli anniversari sacerdotali di don William Abbruzzese prevosto e parroco della Comunità Pastorale Madonna della neve e don Cesare Gerosa – sacerdote residente.

Durante la messa solenne, introdotta dall’accensione del globo in memoria del martirio dei santi, don Cesare ha ricordato con umiltà e ironia i suoi 50 anni di ordinazione, condividendo la celebrazione con don William, che ha festeggiato i suoi 20 anni di sacerdozio, e con don Gabriele Carena, a sua volta ordinato 58 anni fa. Al termine della celebrazione, don William ha espresso la sua riconoscenza per la presenza di don Cesare, consegnandogli un orologio da parete realizzato dai ragazzi della comunità, simbolo del tempo donato al servizio degli altri. Lo stesso dono è stato offerto anche a lui per il suo primo anno da parroco a Primaluna. I festeggiamenti sono proseguiti sul sagrato con il taglio delle torte commemorative e dalle ore 12 tavolata di festa in piazza della chiesa e nelle vie adiacenti preparato dal Gruppo Amici, in un clima di gioia condivisa che ha rinsaldato i legami tra le diverse realtà del paese. Nel pomeriggio giochi per tutti al campo dell’Oratorio, organizzati con Biblioteca, Moon Light Majorettes, Nordik Ski Valsassina ASD e Sci Club Primaluna Giovanni XXII.

Dopo la solenne processione, estrazione della sottoscrizione a premi a favore dei restauri della prepositurale, incanto dei canestri e premiazione del concorso La chiave di San Pietro vinta da due frazioni, Barcone e Cortabbio per cui fino a dicembre la terrà Barcone e poi passerà nella frazione di Cortabbio.

I BIGLIETTI VINCENTI

Il fine settimana vinto dal primo tagliando estratto al biglietto 5943, un buono viaggio al secondo (6455), al terzo estratto 4328 un televisore.

Altri premi, nell’ordine: 1918, 6311, 7212, 1367, 2792, 7211, 7931, 2434, 1758, 5265, 7821, 4456, 6111, 1481, 5748, 6717, 4386, 7104, 1454, 4169, 6238, 5905, 6866, 4104, 4523, 1235, 3810, 7494, 1592, 6711, 433, 7662, 6021, 2947, 1510, 5797, 4369, 4217, 4206, 4207, 4110, 5156, 7168, 139, 6746, 4396, 2383, 4221, 1985, 1870, 7303, 4205, 1349, 53, 2688, 7935, 7156, 7153, 2988, 7166, 4623, 5514, 2464, 4781, 6661, 6674, 2290, 2275, 443, 5526, 4031, 6445, 3854.

La festa patronale di quest’anno è stata fortemente patrocinata da don William che ha radunato le associazioni del paese e assieme a loro è riuscito a creare una serie di eventi diversi per fasce d’età e di diversa tipologia.

RedRel