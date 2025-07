A BARZIO UN COMMERCIO ALL’ORIENTALE? DUE LOCALI DIVENTERANNO ‘CINESI’

Il primo dei due, il Garden Bar, è chiuso da anni dopo la scomparsa di Gerardo Buzzoni (foto a destra) e rappresenta per molti un simbolo di una stagione passata del paese. La possibile riapertura grazie a nuovi titolari cinesi viene accolta con curiosità e speranza: la prospettiva è quella di una rivitalizzazione del locale e, di riflesso, di una parte importante della vita sociale di Barzio. Il fenomeno non è isolato: anche in altri piccoli centri lombardi, infatti, si assiste da tempo a una “rivoluzione silenziosa” nei bar e nei pubblici esercizi, con un crescente numero di attività rilevate da imprenditori asiatici, spesso cinesi, che si distinguono per dedizione al lavoro e capacità di integrarsi nel tessuto locale senza stravolgere l’identità dei locali stessi.

Diversa la situazione per il secondo locale della zona, attualmente molto frequentato e conosciuto, che potrebbe cambiare gestione tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Anche in questo caso, le voci di una possibile acquisizione da parte di imprenditori orientali alimentano il dibattito tra gli abitanti e gli operatori economici del paese.

La questione è diventata argomento di conversazione quotidiana a Barzio, segno dell’importanza che questi esercizi rivestono non solo per l’economia locale, ma anche per la vita sociale e l’identità della comunità. L’esperienza di altri territori suggerisce che il passaggio di gestione a imprenditori stranieri, in particolare cinesi, spesso non comporta una perdita di clientela né un cambiamento radicale dell’offerta: i nuovi gestori tendono a mantenere i prodotti tradizionali e ad adeguarsi alle richieste storiche della clientela, pur introducendo una forte dedizione e una disponibilità a orari di lavoro estesi.

Non resta che attendere gli sviluppi delle trattative, che secondo le indiscrezioni potrebbero concretizzarsi a breve, portando novità rilevanti per il commercio e la vita pubblica di Barzio. In un contesto nazionale e regionale in cui la presenza di imprenditori stranieri nel settore della ristorazione e dei bar è in costante crescita, anche la “Perla dell’Altopiano” si prepara a vivere una nuova fase della sua storia commerciale.

