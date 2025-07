SONDAGGIO VN. TRE ANNI PER L’OMICIDIO DI AMBRA: GIUSTIZIA O BEFFA?

VALSASSINA – La recente condanna a tre anni di reclusione per l’uomo che ha investito e ucciso la giovane Ambra De Dionigi, lasciandola morire senza soccorso lungo la Statale 36, ha riaperto un profondo dibattito in Valsassina. Il patteggiamento, avvenuto davanti al giudice del tribunale di Lecco, ha sollevato interrogativi sulla proporzionalità della pena e sul valore della giustizia in casi così drammatici. La redazione di VN lancia un nuovo sondaggio per conoscere l’opinione dei lettori su un tema che ha colpito al cuore la valle.

Il sondaggio: la tua opinione conta!

C’è chi ritiene che la giustizia abbia fatto il suo corso, rispettando le regole del diritto. Altri, invece, parlano di una sentenza troppo lieve, che non rende giustizia alla memoria di Ambra e al dolore della sua famiglia.

Partecipa al sondaggio e facci sapere cosa ne pensi! Le risposte saranno raccolte in forma anonima e pubblicheremo i risultati nei prossimi giorni sulle nostre pagine.

Perché è importante partecipare?

Il tuo contributo è fondamentale per capire come la comunità percepisce la giustizia in casi di omicidio stradale. Solo attraverso il confronto possiamo dare voce al sentimento collettivo e stimolare una riflessione più ampia.

Come partecipare

UCCISE AMBRA, PAGA CON TRE ANNI Assurdo, una vita vale di più (52%, 134 Voti)

Se è la legge, allora va cambiata (33%, 84 Voti)

Giusto, è la legge (5%, 14 Voti)

Pagherà col rimorso a vita (5%, 13 Voti)

Non valutate le aggravanti (3%, 7 Voti)

Non ho idee precise in proposito (2%, 6 Voti) Totale votanti: 258

