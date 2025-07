LE VOCI DELLE ALPI: GRANDE SUCCESSO A CASARGO, MARGNO E TACENO

VALSASSINA – Grande successo di partecipazione per l’iniziativa Le voci delle Alpi, andata in scena sabato 12 luglio e organizzata dai Comuni di Casargo, Margno e Taceno, in collaborazione con l’associazione Le Nostre Radici di Indovero e il Gruppo Alpini di Margno, con il coordinamento scientifico di Res Musica e con il sostegno della Provincia di Lecco.

La giornata è stata caratterizzata da un ricco programma volto alla scoperta e valorizzazione del patrimonio ambientale, tradizionale ed enogastronomico della Valsassina: due percorsi a piedi, uno semplice e l’altro più impegnativo, con tre tappe durante le quali i partecipanti sono stati coinvolti in momenti musicali.

A conclusione della giornata si è tenuta la festa presso IndoVino-Azienda agricola a Indovero con vino prodotto in quota.