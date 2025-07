TORNEO DEI COMUNI: BALLABIO TRAVOLGE PRIMALUNA 6-0, ESINO-CREMENO 1-1

PRIMALUNA – Una notte che resterà impressa nella memoria degli appassionati del Torneo dei Comuni valsassinesi. Ieri sera, al campo dell’oratorio di Primaluna, i padroni di casa sono stati travolti con un clamoroso 6-0 dal Ballabio, mentre l’altra sfida tra Esino e Cremeno si è chiusa sull’1-1, lasciando aperti i giochi del girone.

Ballabio in stato di grazia: 6-0 a Primaluna

Davanti al proprio pubblico, il Primaluna subisce una delle sconfitte interne più pesanti delle ultime edizioni. Il Ballabio parte subito forte e impone ritmo e gioco, dominando in ogni zona del campo. La formazione in verde concretizza ogni occasione, segnando a raffica e chiudendo già nella prima frazione con un vantaggio largo.

Una prestazione maiuscola che conferma il Ballabio come una delle squadre più temute del torneo, favorito dalla sua tradizione e dal gruppo ben rodato nelle precedenti edizioni1.

Il Primaluna, organizzatore della manifestazione, dovrà subito reagire per non perdere il treno delle classifiche, ma la batosta subita “in casa” avrà sicuramente lasciato il segno tra i giocatori e i tifosi21.

Esino e Cremeno: equilibrio e tensione, finisce 1-1

La seconda partita della serata ha messo di fronte Esino Lario e Cremeno, da sempre protagoniste di match tirati e ricchi di emozioni. Dopo una gara combattuta e fisica, entrambe si devono accontentare di un pareggio che rispecchia quanto visto in campo.

Il punto consente alle due squadre di restare pienamente in corsa per la qualificazione alle fasi finali21.

IL CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE

Il Torneo: rivalità, pubblico ed emozioni

La quinta edizione del Torneo estivo dei Comuni valsassinesi, ormai appuntamento centrale dell’estate sportiva locale, si conferma anche quest’anno come vero e proprio polo d’attrazione con spalti affollati e una sana competizione tra paesi simbolo della valle: Ballabio, Primaluna, Esino, Cremeno e le altre realtà coinvolte12.

Il calendario prosegue con grandi aspettative, soprattutto dopo una serata di risultati così eclatanti. Gli organizzatori dell’ASD Primaluna promettono altre notti di spettacolo, tra rimonte, sorprese e uno spirito di appartenenza che rende unico il torneo nei comuni valsassinesi.

Risultati di ieri

Partita Risultato Ballabio – Primaluna 6 – 0 Esino – Cremeno 1 – 1

Appuntamento alle prossime serate per altre emozioni dal principale torneo di calcio della Valsassina.