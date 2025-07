AI PIANI DI BOBBIO IL RADUNO DEGLI ORATORI DELL’ALTA VALLE E DI CREMENO

BARZIO – Una giornata di sole, sorrisi e condivisione ha illuminato l’edizione 2025 di RADUORA, l’incontro tra gli oratori di Cremeno, Pasturo, Margno con Crandola, e Casargo con Indovero e Narro, che si è tenuto ai Piani di Bobbio. Un evento atteso e sentito, nato per offrire a ragazze, ragazzi, animatori e famiglie un’occasione per incontrarsi, giocare e rafforzare i legami di amicizia. A guidare spiritualmente la giornata è stato don Gianmaria Manzotti, presenza amata e riferimento per molti giovani della zona.

Il nome RADUORA nasce proprio dall’unione di “RAduno” e “ORAtorio”, e l’iniziativa incarna perfettamente lo spirito di comunione che anima queste realtà: luoghi di crescita, gioco, fede e ascolto.

Durante la giornata, i partecipanti hanno preso parte a giochi a squadre, momenti di riflessione e preghiera, escursioni e attività di gruppo. Il clima disteso e sereno ha permesso a tutti di sentirsi parte di una grande famiglia, dove il Vangelo si vive nei piccoli gesti quotidiani: un aiuto dato con il sorriso, una pacca sulla spalla, una risata condivisa.

Don Gianmaria, nel suo intervento, ha ricordato ai ragazzi che “Gesù cammina con noi anche quando siamo in montagna, anche quando giochiamo. E quando siamo insieme, è Lui il primo a essere contento.”

Il successo di RADUORA 2025 è stato reso possibile grazie al lavoro dei tanti animatori, volontari, e catechisti che hanno organizzato ogni dettaglio con passione e dedizione. Ma il vero motore della giornata è stato l’entusiasmo dei giovani, che hanno colorato i prati dei Piani di Bobbio con le loro magliette, bandiere e canti.

