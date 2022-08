Data pubblicazione 11 Agosto 2022

PIANI DEI RESINELLI – In un periodo storico in cui la sofferenza dell’ambiente salta all’occhio di continuo, vedere persone che non prestano attenzione o addirittura inquinano consapevolmente la natura che ci circonda non può che dar fastidio. Ultima in ordine cronologico la fotosegnalazione social che proviene direttamente dalla strada per raggiungere i Piani dei Resinelli.