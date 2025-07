BANDO FONDI PER I PICCOLI COMUNI, L’UNCEM: “URGENTE SBLOCCARLI”

ROMA – “È urgente vengano sbloccati, dal Ministero dell’Interno con il Ministero del Sud e della Protezione Civile, in accordo con il Dipartimento Casa Italia, i 144 progetti dei Comuni finanziati dai 160 milioni stanziati nel 2018 e poi nel 2020 con la legge 158/2017 sui piccoli Comuni. La graduatoria è stata fatta un anno fa e sono stati 2.638 i progetti presentati, riferiti a 3.359 Comuni. Un migliaio sono stati esclusi”.

Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani.

“Sono progetti importanti, che richiedono stanziamenti di risorse aggiuntive, in legge di bilancio 2026. Il lavoro dei piccoli Comuni secondo quell’importante legge dello Stato, in gran parte inattuata, possono dare servizi e opportunità di crescita e sviluppo ai territori. L’istanza per individuare a livello nazionale nuove risorse economiche e far scorrere la graduatoria, è per Uncem al centro del lavoro verso la legge finanziaria dell’anno nuovo. Sono certo che Parlamento e Governo accetteranno questa proposta nell’interesse dei paesi che fanno il Paese”.

RedPol