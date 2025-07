SALTATA LA PROCESSIONE MA FESTA PATRONALE RIUSCITA A PRATO SAN PIETRO

CORTENOVA – Conclusa con successo la tradizionale Festa di Santa Maria Maddalena a Prato San Pietro, frazione di Cortenova. L’evento, atteso ogni anno dalla comunità locale, ha visto una buona affluenza nonostante le condizioni meteo avverse. Momento centrale la messa solenne celebrata nella chiesa locale dal parroco don William Abbruzzese, che ha riunito numerosi fedeli. Tuttavia, la tradizionale processione con la statua della Santa per le vie del paese non si è potuta svolgere a causa del maltempo che ha impedito l’evento all’aperto.

Nonostante ciò, la festa ha mantenuto vivo il suo spirito comunitario grazie alle numerose iniziative collaterali. In Piazza Concordia, cuori e stomaci sono stati riscaldati dai piatti tipici serviti nella cucina all’aperto, mentre i più piccoli hanno partecipato con entusiasmo ai giochi e alle animazioni preparate dai volontari. La tombolata luminosa, gli spettacoli serali e la sottoscrizione a premi hanno contribuito a creare un clima festoso e partecipato.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione, sottolineando l’impegno dei tanti volontari che ogni anno rendono possibile questo appuntamento tanto caro ai residenti. La Festa di Santa Maddalena si conferma così un momento importante per rinsaldare legami, tramandare tradizioni e rafforzare l’identità del paese, anche quando il tempo non è dalla parte dei festeggiamenti.

G. P.