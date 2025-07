IL CENTRO SCHIAFFINO A MOGGIO PER IL 15º SUMMER CAMP

MOGGIO – Il Centro Schiaffino, storica realtà sportiva dilettantistica di Paderno Dugnano, ha celebrato con grande successo la sua quindicesima edizione del Summer Camp, tenutosi come ogni anno a Moggio. Questo evento, che ha visto la partecipazione di numerosi giovani calciatori, si è svolto alla fine di luglio, accogliendo i partecipanti in un ambiente stimolante e formativo. Le location scelte per il camp, il campo da calcio dell’oratorio di Moggio e il centro sportivo “Giuliano Locatelli”, hanno offerto un’ottima cornice per un’esperienza che si è consolidata come tradizione nel territorio valsassinese.

Con un’affluenza record di 48 iscritti, il Summer Camp ha visto la partecipazione di ragazzi di diverse fasce di età, dai più piccoli del 2019 fino ai più grandi del 2010. I giovani calciatori hanno avuto modo di avvicinarsi al mondo del calcio in modo professionale e divertente, sotto la guida di uno staff altamente qualificato. Tra gli istruttori Uefa che hanno seguito i ragazzi si annoverano i nomi di Alessandro, responsabile del camp, Maurizio, Daniele, Alessandro e Luca, affiancati dai preziosi aiutanti Davide, Jacopo e Mattia.

I primi giorni del camp sono stati dedicati agli allenamenti tecnici, che hanno permesso ai partecipanti di prendere confidenza con il campo sintetico e di affinare le proprie abilità calcistiche. A seguire, sono state organizzate entusiasmanti partite che hanno visto i ragazzi cimentarsi in competizioni a squadre, mettendo in pratica le tecniche apprese. Tra i momenti più attesi della settimana, non è mancata la gita del mercoledì, con partenza alle 10 da Moggio e arrivo al rinnovato locale “al 68” di Concenedo per il pranzo. Nel pomeriggio, la comitiva è tornata a Moggio per riprendere gli allenamenti.

Nei giorni finali, l’atmosfera si è fatta ancora più elettrizzante con i tornei calcistici, che hanno visto i ragazzi competere fino all’ultimo minuto con grande impegno e spirito di squadra. Nonostante la pioggia battente che ha rovinato l’ultimo giorno di camp, i giovani partecipanti non si sono lasciati scoraggiare e hanno continuato a giocare sotto il maltempo, dimostrando una passione incrollabile per il calcio.

La cerimonia di chiusura, che si è tenuta venerdì sera nella nuova e affollata sala parrocchiale di Moggio, è stata un momento di festa per ragazzi e genitori. È stato proiettato un filmato che ha riassunto le emozioni della settimana, seguito dalla premiazione di tutti i partecipanti, con medaglie e premi speciali per i più meritevoli. Presenti alla cerimonia anche la sindaca di Moggio, Mariangela Colombo, che ha voluto portare il saluto della giunta comunale, esprimendo soddisfazione per la riuscita della manifestazione e per l’impegno dei giovani sportivi.

L’evento si è concluso con l’intervento di Don Agostino, applaudito da tutti i presenti, che ha dato ufficialmente il termine alla quindicesima edizione del Summer Camp del Centro Schiaffino, lasciando nei cuori di tutti un ricordo indelebile di una settimana all’insegna dello sport, dell’amicizia e della passione per il calcio.

Una tradizione che continua a crescere, unendo giovani talenti e promuovendo valori positivi attraverso lo sport. Il Centro Schiaffino guarda già al futuro, pronto a ripetere l’esperienza anche nei prossimi anni, portando avanti la sua missione di crescita e sviluppo per i giovani sportivi.

RedSpo