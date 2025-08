DOMANI AL PARCO DI CASSINA “APERITIVO D’ESTATE” IN MUSICA

CASSINA VALSASSINA – Domani pomeriggio, domenica 3 agosto alle 17:30, presso il Bar Parco Giochi di Cassina Valsassina, si accende la festa con l’Aperitivo d’Estate.

Ad animare il pomeriggio ci penserà l’energia travolgente della Elipsis Band, con musica dal vivo per tutta la famiglia. Il dress code consigliato per l’evento? Colorato, vintage, hippie… Per chi non ha paura di osare e vuole portare un tocco di fantasia.

L’evento promette gadget e divertimento assicurati per tutti i presenti: un’occasione per rilassarsi, ballare e godersi l’estate in compagnia.