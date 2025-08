METEO: DA GIOVEDÌ TORNANO IL SOLE E IL CALDO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’espansione di campo di alta pressione sull’Europa sudoccidentale porta una situazione meteorologica prevalentemente asciutta sulla Lombardia. Mercoledì, una perturbazione Nordatlantica che attraverserà la regione aprirà la strada alla formazione di rovesci sui settori alpini e prealpini. Da giovedì è previsto il ritorno di un’alta pressione centrata a sudovest dell’Italia, che porterà giornate generalmente soleggiate con temperature in aumento, le quali potrebbero superare i 35 gradi in pianura nella giornata di sabato.

Martedì 5 agosto

Cielo prevalentemente sereno, nel pomeriggio nubi in transito verso sudest e locali addensamenti sui rilievi. Precipitazioni assenti, non si escludono isolati piovaschi sui rilievi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 15 e 20 °C, massime tra 27 e 32 °C. Zero termico tra 4000 e 4500 metri, nelle ore centrali tra 4300 e 4800 metri. Venti in pianura molto deboli orientali, in montagna generalmente deboli o molto deboli di direzione variabile.

Mercoledì 6 agosto

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso a tratti. Precipitazioni locali sui settori settentrionali dal pomeriggio, a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime e massime generalmente stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a 19 °C, massime intorno a 30 °C. Zero termico tra 3800 e 4300 metri. Venti in pianura deboli da est o sudest con locali rinforzi, in montagna prevalentemente deboli da sud con rinforzi associati ai rovesci o temporali.

Giovedì 7 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti in montagna. Precipitazioni assenti, salo isolati piovaschi in montagna. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico tra 4000 e 4500 metri, dal pomeriggio in risalita fino a 5000 metri. Venti deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna a regime di brezza nelle valli.