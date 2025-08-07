DUE VISITE GUIDATE A CORTENOVA E CORTABBIO CON MARCO SAMPIETRO

CORTENOVA – La Comunità pastorale Madonna della Neve organizza due visite guidate a cura di Marco Sampietro.
La prima, in occasione della festa di S. Fermo, si terrà sabato 9 agosto all’Oratorio dei SS. Fermo e Rustico. Appuntamento a Cortenova con ritrovo alle 10:45 davanti alla chiesa dopo la messa delle 10.
La seconda visita guidata, sempre a cura di Marco Sampietro, si terrà domenica 10 agosto a Cortabbio, in occasione della festa patronale. La visita riguarderà la Chiesa di San Lorenzo del paese, con ritrovo alle 17.
F. S.