MARTEDÌ A CREMENO IL ROMANZO IN RICORDO DI ALFIO DI GREGORIO

CREMENO – Martedì 12 agosto alle 18, presso la biblioteca di Villa Carnevali a Maggio di Cremeno, si terrà la presentazione del libro “L’Alfio… il coraggio di farcela nonostante tutto”, di Daniela Carmagnola.

““L’Alfio” è un romanzo biografico che racconta la travagliata ma intensa vita di Alfio Di Gregorio, sportivo italiano di origini siciliane e di anima veneta, pluri-campione del mondo di skiroll. Un vissuto pieno di salite e discese, proprio come lo sport che Alfio ha scelto per rappresentare sé stesso e il suo ideale di uomo, di compagno e di padre.

Punto cardine del romanzo è la voce dell’autrice, nonché moglie di Alfio, Daniela Carmagnola, che rappresenta con forza autentica la carica emozionale, tenuta alta ma gestita con il sobrio controllo tipico dello sport. Le situazioni e gli stati interiori narrati si rivelano in un incontro di mondi anche molto diversi tra loro: l’atleta ritrova il suo senso della fatica, del duro lavoro, del risultato quali pilastri della propria identità e del proprio modo di vedere la vita”.

La presentazione sarà un momento di condivisione, riflessione e incontro. Oltre a celebrare la storia di Alfio, l’evento ha anche uno scopo benefico: parte del ricavato sarà devoluto all’Asd Stella Alpina, che da anni si impegna a promuovere attività sportive per i giovani del territorio.