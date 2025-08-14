CASARGO-ALPE DI PAGLIO: TRIONFANO SCANZIANI E BENEDETTI

CASARGO – Domenica scorsa si è svolta la tradizionale Casargo-Alpe di Paglio, una gara che si disputa ogni anno in Valsassina e che mette alla prova gli atleti su un percorso di 6,2 chilometri con un dislivello positivo di 600 metri. L’evento, che propone sia la corsa in montagna sia la competizione in mountain bike, è stato organizzato dai due appassionati Roberto Regazzoni e Pietro Maroni.

Nella corsa podistica ha trionfato Federico Scanziani, portacolori del Bocia Verano Brianza, che ha tagliato il traguardo in 34’05”, staccando di 46 secondi il secondo classificato Attilio Artusi di Cortenova. A completare il podio maschile è arrivato Davide De Maria dell’Atl. Centro Lario in 39’46”. Tra le donne, a salire sul gradino più alto è stata Debora Benedetti del Team Pasturo, che ha chiuso in 38’56”. Seguono Alessia Bettega (individuale) in 50’32” e Giuditta Ambrosioni (Sky Lario Runners) in 54’12”. Al quarto e quinto posto tra gli uomini si sono piazzati rispettivamente Alex Bonaita (41’24”) e Dario Maggioni (42’09”), entrambi del Bocia Verano Brianza.

Sul fronte della gara di mountain bike, valida come sesta prova del circuito Valsassina Bike Cup, ha prevalso Alessio Bonomelli del Team Cannella con il tempo di 21’54”. Alle sue spalle Marco Marchetti (New Molini) ha completato il tracciato in 23’06”, mentre il terzo posto è andato a Maurizio Lenoni (Boario) con 23’52”. Quarto e quinto si sono classificati Ermete Forloni (individuale) e Matteo Folcio (Laghee MTB Team), rispettivamente in 24’49” e 25’27”. Laura Colombo di Primaluna è stata la migliore tra le donne, chiudendo in 31’08”, seguita a 55 secondi da Marina Pasetti (individuale) e da Paola Beri (Comunità Montana Valsassina) in 33’50”.