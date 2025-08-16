BARZIO: NICOLA DOLCI CHIUDE LA RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE

BARZIO – La settimana di Ferragosto per la Rassegna Organistica Valsassinese si conclude con un grande concerto a Barzio sabato 16 agosto alle 21. I concerti che stanno attraversando la Valsassina e la Valvarrone hanno riscosso tanto successo sia come partecipazione di pubblico che come livello degli esecutori. E sabato sera si terrà il classico concerto dedicato ai giovani talenti per i quali la Rassegna si è da sempre distinta nella promozione e valorizzazione.

“Ogni anno ci teniamo particolarmente a dedicare uno dei concerti di Barzio della Rassegna Organistica a un giovane talento dell’organo – dichiara il direttore artistico Daniele Invernizzi -. E quest’anno avremo il grande piacere di ascoltare all’organo Mascioni di Barzio il talentuoso Nicola Dolci, giovane cremasco che nel 2022 si è aggiudicato il secondo premio all”International Martini Organ Competition’ di Groningen, nei Paesi Bassi, alla sua prima partecipazione”.

Nicola Dolci è un organista, compositore e direttore. Ha all’attivo una carriera concertistica internazionale, sia come solista che come organista, direttore e continuista con vari ensemble europei. Dopo aver completato gli studi presso i conservatori di Brescia e Verona sotto la guida di Francesco Zuvadelli, Pietro Pasquini e Massimiliano Raschietti, si è diplomato in organo con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Ha quindi approfondito la conoscenza del repertorio organistico studiando con Jean-Baptiste Monnot, Brett Leighton e Ben Van Oosten e grazie a corsi tenuti da musicisti di fama internazionale quali Wolfgang Zerer, Olivier Latry, Andrea Marcon ed Edoardo Bellotti. Ha inoltre studiato improvvisazione organistica con Fausto Caporali e direzione corale e strumentale con Alessandro Quarta e Angelo Bolciaghi.

Premiato in diversi concorsi organistici nazionali e internazionali, nel 2021 è risultato vincitore del ministeriale ‘Premio Nazionale delle Arti – XV Edizione’, e nel 2022 ha ottenuto il secondo premio al prestigioso ‘International Martini Organ Competition’ di Groningen. Collabora regolarmente con rinomati ensemble, tra cui ‘I Barocchisti’, il coro della ‘RSI – Radiotelevisione Svizzera Italiana’, ‘Ensemble Quoniam’ e il ‘Coro Claudio Monteverdi di Crema’, esibendosi in concerti, trasmissioni radiofoniche e progetti discografici. Come direttore, la sua carriera spazia tra la direzione corale, orchestrale e di ensemble. Dal 2018 è direttore dell’Orchestra ‘Cremaggiore’ di Crema e dal 2024 al 2025 ha diretto la ‘Polifonica Francesco Cavalli’, coro della Cattedrale di Crema. Oltre alla carriera concertistica, svolge l’attività di docente di organo alla ‘Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia di Brescia’ e di organista al Santuario ‘Santa Maria della Croce’ di Crema.