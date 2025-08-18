FUOCHI DI FINE SAGRA, “POCHI” MA BELLI: TUTTE LE MIGLIORI IMMAGINI

BARZIO – C’è chi li ha grandemente apprezzati, chi ne ha rilevato la inconsueta brevità e ancora non mancano i maligni (“Si vede che era l’ultima edizione per Ceresa&Benedetti…).

Non solo: si sono accese polemiche perfino sulla durata esatta dei fuochi d’artificio che come di consueto hanno concluso la Sagra delle Sagre: più di un lettore di VN ci ha parlato di “un quarto d’ora” a fonte dei consueti trenta, uno dei nostri inviati a Barzio garantisce siano stati 18′ (“dalle 22:35 alle 22:53”). In ogni caso, lo spettacolo pirotecnico c’è stato – e, secondo fonti consultate dalla redazione, è stato realizzato dallo stesso fornitore del Nameless.

In questa pagina le migliori immagini della chiusura della Sagra edizione 2025, a cura dei fotografi Maurizio Castoldi e Christopher Anelli Manzoni.

RedVN