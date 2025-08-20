DOMANI SUL GRIGNONE LA MESSA PER LA MADONNA DELLA STRADA

PASTURO – Domani, giovedì 21 agosto, si terrà la tradizionale celebrazione di Santa Maria della strada, organizzata dalla parrocchia di Sant’Eusebio di Pasturo. La messa sarà celebrata alle 11 presso la cappella accanto al rifugio Brioschi, a circa 2.400 metri di altitudine.

La chiesetta in cristallo, dedicata a Santa Maria dei sentieri, è la più alta della Diocesi di Milano e ha festeggiato il suo cinquantesimo anniversario nel 2011. Fu inaugurata il 25 giugno 1961 con la consacrazione di monsignor Andrea Ghetti.

Per chi desidera raggiungere la vetta in elicottero, è possibile prenotare il volo — condizioni meteo permettendo — con partenza alle 10 dal prato vicino al cimitero di Pasturo. Le prenotazioni si effettuano presso la tabaccheria Marina (via Manzoni, 49).

RedPas