LAVORI IN 36: TRAFFICO IN TILT E LUNGHE CODE SUL TERZO PONTE

LECCO – Lunghe code e traffico completamento bloccato oggi nel tratto urbano della SS 36, sul terzo ponte a Lecco. Sono state inizialmente chiuse le corsie: una in direzione Sondrio e una in direzione Milano.

Le chiusure erano dovute a lavori in corso. Ma queste sono state una totale sorpresa per i tanti automobilisti in viaggio che si sono ritrovati fermi e in coda. Come nella galleria Manzoni in uscita della Lecco-Ballabio in direzione Milano.

Chiusa una corsia anche sulla vecchia super, altamente trafficata.

I lavori hanno causato un tale caos che poco dopo sono stati fermati. Riaperte quindi le corsie in entrambe le direzioni.

RedCro