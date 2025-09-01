VAL MASINO: SABATO 6 SETTEMBRE LA “FESTA DELLE GUIDE”

VAL MASINO – Conto alla rovescia per la “Festa delle Guide”, una giornata di escursioni, arrampicate in falesia e percorsi avventura per bambini e adulti con le Guide alpine e gli Accompagnatori di media montagna della Lombardia. L’evento gratuito si svolge sabato 6 settembre in Val Masino, in provincia di Sondrio.

Due escursioni nella celebre Val di Mello: una nella valle laterale della Val del Ferro, adatta a chi è più allenato, e una meno impegnativa, che dopo una dolce salita iniziale si sviluppa in piano nel fondovalle. Oppure le arrampicate nell’area del Sasso Remenno, dove i partecipanti proveranno a scalare sulla più famosa palestra di roccia granito della Lombardia. Oppure ancora un percorso avventuroso che si snoda fra sassi giganteschi, il “Sentiero dei Ciclopi”, in cui si cammina e si sale in verticale legati alla propria Guida …

