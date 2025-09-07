SABATO 13 A PASTURO IL TORNEO DI PALLAVOLO MISTO

PASTURO – Sabato 13 settembre, il campetto polifunzionale di via Parrocchiale a Pasturo sarà teatro di una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della sana competizione. Il Gruppo Giovani Pasturo ha infatti organizzato un torneo di pallavolo misto che promette emozioni e coinvolgimento per tutti i partecipanti.

La formula prevede otto squadre composte da sei giocatori ciascuna, con l’obbligo di almeno tre donne sempre in campo. L’età minima per partecipare è di 16 anni, e la quota d’iscrizione è fissata a 10 euro a persona, comprensiva di un buono pasto. Un’occasione perfetta per unire sport e convivialità.

Le iscrizioni sono aperte fino all’8 settembre. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Sara al 348 520 0796 oppure Matteo al 345 823 4777.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

