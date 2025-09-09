IL FRONTALE A CORTENOVA PROVOCATO DA UN SORPASSO, 47ENNE IN “ROSSO”

CORTENOVA – Sono stati chiariti i contorni del grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la Provinciale 62 della Valsassina. A causare lo scontro sarebbe stato un sorpasso azzardato effettuato da una Fiat Panda con alla guida un giovane del posto.

Il veicolo, nell’effettuare la manovra, ha invaso la corsia opposta centrando frontalmente un Doblò che stava procedendo in direzione Taceno e si è ribaltato su un fianco. Nell’impatto è rimasto seriamente ferito – in codice rosso ma cosciente – un 47enne di Pagnona, trasportato d’urgenza all’ospedale di Lecco. Coinvolto anche un terzo mezzo, una Jeep finita nel fosso a bordo strada: il conducente, un 25enne della provincia di Como, per sua fortuna non ha necessitato di ospedalizzazione.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i soccorsi sanitari, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale convenzionata per i rilievi. Nei confronti del giovane alla guida della Panda, è scattata una sanzione.

RedCro