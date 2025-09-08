INTOSSICAZIONE ALIMENTARE ALLA FESTA DEGLI ALPINI, NOVE COINVOLTI

PIAN DELLE BETULLE – Episodio infelice alla tradizionale Festa degli Alpini al Pian delle Betulle: dopo il tradizionale pranzo, nove persone hanno accusato malori, con sintomi come nausea e dolori addominali, compatibili con un’intossicazione alimentare. I partecipanti, uomini e donne di età compresa tra i 53 e gli 84 anni, hanno iniziato a sentirsi male nel corso del pomeriggio, suscitando preoccupazione tra i presenti.

Immediato l’intervento dei soccorritori: sul posto sono giunti in codice giallo il Soccorso alpino, tre ambulanze di Soccorso Centro Valsassina, Soccorso Bellanese e Croce Rossa di Premana e l’elicottero decollato da Bergamo. I sanitari hanno prestato le prime cure ai nove colpiti; cinque di loro sono stati portati negli ospedali di Lecco e Gravedona per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, nessuno di loro versa in condizioni gravi.

Stando alle prime voci, il cibo che avrebbe causato l’intossicazione potrebbe essere stata la polenta; in attesa degli accertamenti, il presidente delle penne nere lecchesi Emiliano Invernizzi ha dichiarato: “Ci sono indagini e analisi in corso da parte di ATS. Per quello che riguarda la cucina di responsabilità diretta della Sezione di Lecco, che non ha somministrato cibo al pubblico, non abbiamo riscontrato, da nostra indagine a campione, manifestazione di intossicazione da alcun ospite. Ieri erano presenti tre realtà momentanee che, oltre agli esercizi commerciali di ristorazione in loco, hanno somministrato cibo al pubblico. Pertanto la ricostruzione non sarà immediata e solo ATS ha un quadro della situazione. Devo comunque ringraziare, complimentarmi per l’immediatezza e la disponibilità, la Squadra Sanità della Protezione Civile dell’ANA di Lecco, i cui uomini sono intervenuti immediatamente a prestare assistenza in questa situazione complessa, prima da sola poi in supporto al 118.

Ora attendiamo aggiornamenti da ATS“.

RedCro