A PASTURO TORNA LA STAFFETTA NON COMPETITIVA BIKE+RUN

PASTURO – È giunta alla 14° edizione la staffetta non competitiva BIKE + RUN, organizzata DF Sport Specialist, Memorial Ermanno Riva e Piero Girani, che si svolgerà domenica 5 ottobre in Valsassina.

L’evento, che ha un posto speciale nel cuore degli amici del brand brianzolo, è ormai un appuntamento immancabile per gli appassionati di mountain bike e di corsa. Una giornata speciale che unisce sport, divertimento e festa, culminando nel grande ritrovo finale con le premiazioni e il rinfresco nella piazza di Pasturo.

Il programma prevede la prima frazione in mountain bike con partenza alle 9:30 da Pasturo in piazza XXV Aprile e arrivo all’Alpe Cova lungo un percorso di circa 9 chilometri. Qui parte la seconda frazione che vede protagonisti i runner impegnati nella salita con arrivo al Bivacco Riva-Girani (loc. Comolli – 1850 mt).

La partecipazione alla staffetta può avvenire singolarmente o in coppia. Il costo di iscrizione è di 5 euro e viene devoluto in beneficenza. Nella quota è previsto: pacco gara, trasferimento materiali, ristoro, assistenza lungo il percorso e rinfresco finale. Per l’iscrizione è obbligatoria la presentazione del certificato di idoneità medico sportiva.