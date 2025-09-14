CALCIO, FALSA PARTENZA IN “SECONDA”: CORTENOVA KO ALL’85’ A BARZAGO

BARZAGO – Il Cortenova perde 1 a 0 il match di esordio nel campionato di Seconda categoria girone L, con marcatura subita al 40′ del secondo tempo dal Barzago 2022.
Partita molto equilibrata, in cui il ‘Corte’ non ha concretizzato due palle goal prima con Garagnani che, superato il portiere, calcia da difficile posizione sull’esterno della rete e poi con D’Agostini (bravo l’estremo difensore a respingere in corner).
Poi nel finale del primo tempo occasione per il centravanti locale, che calcia da solo in area e manda fuori.
La ripresa si dimostra avara di occasioni – tranne purtroppo la rete a 5′ dal termine ad opera di A. Tavola, partito sul filo del fuorigioco. Nel finale c’è la reazione dei valsassinesi che però si rivela sterile e la squadra di Andrea Tantardini non riesce a creare pericoli ai padroni di casa. Da registrare l’esordio in prima squadra di Mandelli, classe 2008.
Domenica prossima, 21 settembre. debutto interno a Campiano alle 15:30 quando i gialloblu sfideranno la Pol. Futura 96.
RedSpo