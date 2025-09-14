GIOCARE A PALLONE: RIPARTE LA SCUOLA CALCIO DEL CS CORTENOVA

CORTENOVA – Riparte la stagione della Scuola calcio organizzata dal Cs Cortenova e dedicata ai più piccoli, bambini e bambine nati tra il 2018 e il 2020. L’attività prenderà il via lunedì 22 settembre al centro sportivo “Paolo Todeschini” di Bindo, con appuntamenti settimanali ogni lunedì dalle 17.30 alle 19 fino a maggio 2026, escluso il periodo invernale (da metà dicembre a fine gennaio).

L’iscrizione ha un costo di 250 euro a partecipante, con riduzioni per fratelli e sorelle, mentre chi prosegue dagli anni precedenti pagherà 200 euro. La quota comprende il kit personale completo, che resterà al bambino anche al termine del corso. Per partecipare è necessario presentare il certificato medico di buona salute. Informazioni e iscrizioni: Silvio Galperti, 349/820.27.03.

RedSpo