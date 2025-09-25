ESTATE IN VALSASSINA: LETTORI DIVISI SUI POCHI EVENTI

VALSASSINA – Con l’arrivo dell’autunno, Valsassinanews ha proposto ai lettori un nuovo sondaggio per fare il punto sull’estate appena trascorsa. Tra giornate di sole, eventi locali e momenti di relax, com’è andata davvero la stagione estiva in Valle?

ESTATE IN VALSASSINA: TRA SODDISFAZIONE E VOGLIA DI NOVITÀ

Il sondaggio ha raccolto 217 voti, offrendo uno spaccato interessante sulle percezioni dei cittadini e dei villeggianti. La maggioranza relativa (29%, 63 voti) ha dichiarato che “stare in Valle è sempre una vacanza”, segno di un legame forte con il territorio e la sua offerta naturale.

Ma non mancano le voci più critiche: il 23% (49 voti) ha risposto “niente di nuovo”, mentre il 21% (45 voti) ha espresso soddisfazione con un semplice “andata bene”. Un 11% (24 voti) avrebbe voluto qualche manifestazione diversa, e un altro 11% (23 voti) ha vissuto un’estate “peggio del solito”. Le posizioni disilluse e disinteressate restano marginali.

L’estate in Valsassina continua a essere apprezzata per la sua autenticità, ma emerge anche il desiderio di rinnovamento, soprattutto sul fronte degli eventi e delle proposte culturali. Un segnale utile per chi si occupa di programmazione turistica e promozione del territorio.

Risposta Percentuale Voti Stare in Valle è sempre una vacanza 29% 63 Niente di nuovo 23% 49 Andata bene 21% 45 Speravo in qualche manifestazione diversa 11% 24 Peggio del solito 11% 23 È sempre il solito magna-magna 4% 9 Non ho idee precise in proposito 1% 2 L’argomento non mi interessa 1% 2

PROSSIMO SONDAGGIO: INCIVILI E RIFIUTI SUL TERRITORIO

Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda il decoro ambientale e il comportamento di chi non rispetta gli spazi comuni. Come intervenire per sensibilizzare o punire gli incivili?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 2 ottobre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

