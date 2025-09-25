ESTATE IN VALSASSINA: LETTORI DIVISI SUI POCHI EVENTI

VALSASSINA – Con l’arrivo dell’autunno, Valsassinanews ha proposto ai lettori un nuovo sondaggio per fare il punto sull’estate appena trascorsa. Tra giornate di sole, eventi locali e momenti di relax, com’è andata davvero la stagione estiva in Valle?
ESTATE IN VALSASSINA: TRA SODDISFAZIONE E VOGLIA DI NOVITÀ
Il sondaggio ha raccolto 217 voti, offrendo uno spaccato interessante sulle percezioni dei cittadini e dei villeggianti. La maggioranza relativa (29%, 63 voti) ha dichiarato che “stare in Valle è sempre una vacanza”, segno di un legame forte con il territorio e la sua offerta naturale.
Ma non mancano le voci più critiche: il 23% (49 voti) ha risposto “niente di nuovo”, mentre il 21% (45 voti) ha espresso soddisfazione con un semplice “andata bene”. Un 11% (24 voti) avrebbe voluto qualche manifestazione diversa, e un altro 11% (23 voti) ha vissuto un’estate “peggio del solito”. Le posizioni disilluse e disinteressate restano marginali.
L’estate in Valsassina continua a essere apprezzata per la sua autenticità, ma emerge anche il desiderio di rinnovamento, soprattutto sul fronte degli eventi e delle proposte culturali. Un segnale utile per chi si occupa di programmazione turistica e promozione del territorio.
|Risposta
|Percentuale
|Voti
|Stare in Valle è sempre una vacanza
|29%
|63
|Niente di nuovo
|23%
|49
|Andata bene
|21%
|45
|Speravo in qualche manifestazione diversa
|11%
|24
|Peggio del solito
|11%
|23
|È sempre il solito magna-magna
|4%
|9
|Non ho idee precise in proposito
|1%
|2
|L’argomento non mi interessa
|1%
|2
PROSSIMO SONDAGGIO: INCIVILI E RIFIUTI SUL TERRITORIO
Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda il decoro ambientale e il comportamento di chi non rispetta gli spazi comuni. Come intervenire per sensibilizzare o punire gli incivili?
Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 2 ottobre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.