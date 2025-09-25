FESTA DELL’ADDOLORATA A INTROBIO, I NUMERI VINCENTI DELLA LOTTERIA

INTROBIO – La tradizionale Festa dell’Addolorata di Introbio si è conclusa con l’estrazione dei premi della lotteria organizzata a sostegno della parrocchia di Sant’Antonio Abate.
I premi principali sono stati assegnati al numero 575, vincitore di uno smartphone Vivo Y385; al numero 2309, con un buono per pranzo o cena per quattro persone presso l’agriturismo Cascina Trote Blu di Primaluna; al numero 4980, che ha portato a casa un buono per pranzo o cena per due persone più un sesto presso l’osteria Il Camino di Ballabio.
Gli altri numeri estratti: 1748, 2940, 4992, 2297, 2673, 313, 1972, 2245, 3191, 1026, 401, 4792, 2599, 2963, 2543, 4751, 4790, 1410, 732, 2772, 1497, 551, 2021, 1878, 3278, 3234, 923, 1308, 1237, 3262, 292, 191, 901, 1424, 2509, 877, 949, 2641.
I vincitori possono ritirare i premi rivolgendosi ad Antonella Invernizzi.
RedInt