I DETTAGLI DELLA GRANATA TROVATA A PASTURO. ‘SALTA’ DOMANI (SE NON PIOVE)

PASTURO – “Si tratta di una granata di artiglieria da 75 mm trovata nei boschi nella valle dei Grassi Lunghi e segnalata ai Carabinieri da un cercatore di funghi”. Così il sindaco di Pasturo Pier Luigi Artana descrive il piccolo ordigno destinato ad essere fatto brillare a Bindo (vedi nostro articolo). “Prima un sopralluogo effettuato dai CC e la messa in sicurezza dell’area, poi è intervenuto il 10° reggimento Genio guastatori, – continua il primo cittadino -. Visionata la granata si è poi deciso di trasportarla in un luogo sicuro per la detonazione. Come detto in precedenza si è tenuta riservata la notizia per evitare l’assalto di curiosi. Ringrazio per il pronto intervento i carabinieri di Introbio e la polizia locale di Ballabio per l’attività svolta, e la collaborazione del Comune di Cortenova nella persona del sindaco Galperti per la messa a disposizione dell’area della frana a Bindo”.

L’ordigno (in copertina un esemplare simile) verrà fatto esplodere domattina, venerdì, salvo maltempo – eventualità al momento piuttosto probabile.

