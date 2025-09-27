AIDO: OGGI E DOMANI “GIORNATA DEL SÌ” NELLE PIAZZE DELLA VALSASSINA

VALSASSINA – La “ Giornata Nazionale del Sì ” 2025, dedicata alla promozione della donazione di organi, tessuti e cellule, si svolge oggi e domani in diverse località. L’Aido intercomunale centro Valsassina sarà presente in alcune piazze.

A Primaluna, l’appuntamento è previsto sul sagrato della chiesa alle 18:30 di oggi, mentre a Pasturo si terrà a partire dalle 10 di domani, domenica. Lo stesso orario è previsto a Cortenova, dove alle 10 sarà celebrata anche una messa organizzata dall’Aido nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio.

A Parlasco, l’associazione sarà davanti alla chiesa di Sant’Antonio alle 11:15. Il gruppo comunale “Don Achille Gumier” di Ballabio si troverà invece in piazza, oggi dalle 8 alle 18:30 davanti al supermercato, e domani dalle 8 alle 12 presso la sede di via Ugo Bartesaghi e sul sagrato della chiesa di San Lorenzo a Ballabio Inferiore.

A Bellano, infine, sarà possibile acquistare l’Anthurium, simbolo della giornata, dalle 10 alle 13 in entrambi i giorni, di fronte a piazza Tommaso Grossi.

F. S.