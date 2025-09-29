SKIROLL: MARIA INVERNIZZI E MARCO COMBI PROTAGONISTI A BOBBIO

BOBBIO (PC) – Lo scorso weekend a Bobbio, in provincia di Piacenza, è andato in scena il 16° Trofeo Valla Assicurazioni di Skiroll. Due le gare, La prima, sabato 27 settembre, una Sprint in TL valida come Campionato Italiano. La seconda, domenica 28 settembre, una gara in salita in TC valida come 9^ Tappa di Coppa Italia.
Nella gara di sabato protagonista Marco Combi di Primaluna che tra i Children si è imposto su Ennio Del Sangro (Pescocostanzo) e Martino Folchi (Valle Anzasca). Tra le ragazze, grande prova della valsassinese Maria Invernizzi che vince nella categoria Giovani
Maria Invernizzi della Comunità Montana Valsassina in evidenza anche nella gara della domenica. Si aggiudica infatti il titolo Under20, davanti ad Angelica Mariani (Team Brianza), mentre Raul Castagna (Valdobbiadene) prende il titolo in campo maschile nella stessa categoria. Maria risulta anche seconda assoluta in classifica. Marco Combi concede il bis e si aggiudica lo scudetto Under 16 maschile, su Giacomo Orlandi (Subiaco) e Martino Folchi (Valle Anzasca).