INCIVILI E RIFIUTI SUL TERRITORIO, COSA FARE? VOTA IL SONDAGGIO DI VN

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio su un tema che continua a generare indignazione: l’abbandono dei rifiuti e i comportamenti incivili che danneggiano l’ambiente e il decoro urbano della Valsassina.
Nonostante gli sforzi di amministrazioni e cittadini, sono ancora troppi i casi di sacchi abbandonati lungo i sentieri, rifiuti gettati nei torrenti, sporcizia nei parcheggi e nelle aree verdi. Un fenomeno che si ripete, soprattutto nei fine settimana e nei periodi di maggiore afflusso turistico, e che mette in discussione il senso civico di chi frequenta il territorio.
Il sondaggio: opzioni e obiettivi
La domanda ai lettori è netta: come affrontare il problema dei rifiuti abbandonati e dell’inciviltà diffusa sul territorio? Tra le proposte da votare:
-
Multe e pene severissime, per scoraggiare chi sporca e non rispetta le regole
-
Lavorare sull’educazione, puntando su scuole, famiglie e campagne di sensibilizzazione.
-
Più comunicazione, per informare e coinvolgere i cittadini in modo costante.
Trovano spazio anche risposte di segno diverso:
-
Non c’è nulla da fare, il problema è troppo radicato.
- Non ho idee precise in proposito.
-
L’argomento non mi interessa.
- È sempre il solito magna-magna.
Tempistiche e modalità di partecipazione
Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 2 ottobre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.
Perché partecipare
Il rispetto dell’ambiente è una responsabilità condivisa. Ogni opinione può contribuire a costruire una Valsassina più pulita, civile e accogliente.
RedVN