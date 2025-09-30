INCIVILI E RIFIUTI SUL TERRITORIO, COSA FARE? VOTA IL SONDAGGIO DI VN

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio su un tema che continua a generare indignazione: l’abbandono dei rifiuti e i comportamenti incivili che danneggiano l’ambiente e il decoro urbano della Valsassina.

Nonostante gli sforzi di amministrazioni e cittadini, sono ancora troppi i casi di sacchi abbandonati lungo i sentieri, rifiuti gettati nei torrenti, sporcizia nei parcheggi e nelle aree verdi. Un fenomeno che si ripete, soprattutto nei fine settimana e nei periodi di maggiore afflusso turistico, e che mette in discussione il senso civico di chi frequenta il territorio.

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: come affrontare il problema dei rifiuti abbandonati e dell’inciviltà diffusa sul territorio? Tra le proposte da votare:

Multe e pene severissime , per scoraggiare chi sporca e non rispetta le regole

Lavorare sull’educazione , puntando su scuole, famiglie e campagne di sensibilizzazione.

Più comunicazione, per informare e coinvolgere i cittadini in modo costante.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non c’è nulla da fare , il problema è troppo radicato.

Non ho idee precise in proposito.

L’argomento non mi interessa .

È sempre il solito magna-magna.