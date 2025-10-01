ESERCITAZIONI AREU A INTROBIO, CHIUSA LA PLACCA CONDOR

INTROBIO – Da oggi e per diverse giornate tra ottobre e novembre, la Casa delle Guide di Introbio, in località Cantaliberti, sarà sede delle esercitazioni sanitarie del Servizio di Elisoccorso Regionale AREU, in collaborazione con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo.

Durante le attività, la parete rocciosa antistante la struttura, nota come “Placca Condor”, non sarà accessibile agli arrampicatori. Restano invece pienamente fruibili le altre falesie della zona: il Sasso di Introbio, il Muro di Introbio, i Pilastrini e la Rocca di Baiedo.

Le giornate di addestramento previste sono da oggi 1º ottobre a venerdì 3 ottobre, dal 7 al 9, dal 14 al 16, dal 21 al 23, il 28 ottobre e il 3 e 4 novembre.

RedInt