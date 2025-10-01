LADRI AL CIMITERO DI CREMENO, RUBATI I PIVIALI IN RAME

CREMENO – Una volta si definivano ladri di galline, adesso, visto l’alto valore del rame, si dovrebbe aggiornare la definizione: l’altra notte ignoti si sono introdotti nel cimitero di Cremeno asportando alcuni pluviali fatti per l’appunto di quel metallo giallo attualmente costoso. Bottino compressivo sui cento / duecento euro.
Scoperto il furto, il comune dell’Altopiano è intervenuto rapidamente, andando a sostituire quanto asportato con analoghi pezzi, questa volta in acciaio, nella speranza che se non per rispetto del luogo, i ladri stavolta si astengano, quantomeno in forza del limitato valore dei nuovi pluviali…
RedCro