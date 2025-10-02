“NATURA A SUON DI MUSICA” SULLA GRIGNA SETTENTRIONALE

PRIMALUNA – Sabato 4 ottobre, la Valsassina ospita una giornata speciale all’insegna del benessere e della musica immersi nella natura. L’evento “Natura a suon di musica”, parte del progetto regionale “BenEssere in Natura”, propone un’escursione musicale nel Parco della Grigna Settentrionale, con laboratori e performance pensati per rigenerare corpo e mente.

Il ritrovo è previsto alle 8:45 presso il Ponte di Ferro a Primaluna, da dove partirà una camminata guidata verso il Rifugio Riva. Qui, dalle 10, si alterneranno attività musicali, momenti di immersione nella natura e laboratori di gruppo. Alle 16 il gran finale, con il concerto di “Musica d’Insieme” con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Cortabbio.

È previsto pranzo al sacco e il rientro è programmato per le 17:30. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione.

Per info e iscrizioni visitare il sito www.valsassinacultura.it o scrivere alla mail ambiente@valsassina.it.