PARTITE IVA: IL CAF CGIL DI LECCO APRE UNO SPORTELLO DEDICATO

LECCO – Negli ultimi anni il mondo del lavoro sta vivendo una trasformazione profonda. Un numero crescente di professionisti, anche provenienti da settori storicamente legati al lavoro dipendente, sceglie oggi di intraprendere la strada della libera professione, aprendo una Partita IVA. Se figure come architetti, medici e ingegneri sono da sempre associate al lavoro autonomo, oggi questa modalità coinvolge anche nuove categorie: infermieri, operatori socio-sanitari (OSS), personale impiegato nelle RSA, geometri, nutrizionisti, personal trainer, odontoiatri, insegnanti degli istituti privati e molti altri professionisti stanno scoprendo i vantaggi – ma anche le complessità – della libera professione. Questa tendenza riflette, da un lato, la crescente flessibilità richiesta dal mercato; dall’altro, in particolare per i giovani, il desiderio sempre più diffuso di gestire in autonomia la propria attività, i tempi e le modalità operative. Fra questi motivi condivisibili, purtroppo, c’è anche chi si vede costretto ad aprire Partita IVA per avere maggiori possibilità di lavoro.

