VENDROGNO: DOMENICA 12 IL RADUNO DEGLI EX ALLIEVI DEL ‘GIGLIO’

VENDROGNO – Gli ex Allievi Salesiani Don Bosco Vendrogno APS organizzano il Raduno Annuale degli Ex-Allievi del Giglio, che si terrà domenica 12 ottobre a Vendrogno.
Il programma della giornata prevede alle 9:30 il ritrovo a S. Antonio (fermata bus). Quindi alle 10:30 la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Lorenzo e visita al cimitero; alle 12:45 il pranzo al Salone di S. Antonio. Alle 15:30 la premiazione “Ex Allievi dell’Anno”.
Per la partecipazione al pranzo è gradita la prenotazione all’indirizzo exallievi.vendrogno@gmail.com.