OPERAZIONE “MAZZACAVALLO”, CINQUE ARRESTI PER SPACCIO IN BRIANZA

LECCO – “Sta diventando una piacevole abitudine incontrarci qui, a testimonianza del lavoro costante di contrasto allo spaccio di stupefacenti che la Squadra Mobile porta avanti con determinazione”. Così ha esordito il Procuratore della Repubblica di Lecco Ezio Domenico Basso presentando gli esiti dell’operazione “Mazzacavallo”, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica. All’alba del 2 ottobre, cinque persone sono state arrestate, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lecco nei confronti di nove soggetti coinvolti in un vasto traffico di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, eroina e hashish …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS