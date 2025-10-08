VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE: SÌ O NO? FINO A DOMANI IL SONDAGGIO VN

VALSASSINA – Con l’arrivo della stagione fredda, si riaccende il dibattito sulla vaccinazione antinfluenzale. Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio per capire come si comporteranno i cittadini della Valle: tra chi la fa regolarmente, chi è pronto a vaccinarsi per la prima volta e chi invece sceglie di non aderire, le posizioni sono diverse e spesso molto personali.

La vaccinazione è raccomandata soprattutto per anziani, soggetti fragili e operatori sanitari, ma resta una scelta volontaria che coinvolge anche chi vuole semplicemente proteggersi dai disagi dell’influenza stagionale.

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: farai la vaccinazione antinfluenzale? Tra le proposte da votare:

La faccio , come sempre, per proteggermi e tutelare chi mi sta intorno.

La faccio per la prima volta, perché voglio evitare complicazioni.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non me la faccio somministrare , non la ritengo necessaria.

Non ho idee precise in proposito .

. L’argomento non mi interessa .

È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a domani, giovedì 9 ottobre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

Perché partecipare

La tua opinione può aiutare a fotografare l’atteggiamento della comunità verso la prevenzione sanitaria. Partecipare significa contribuire a un confronto aperto e consapevole.

